نمو كبير لمبيعات المراكز التجارية في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مجموعة دبي لمراكز التسوق، بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حملة مهرجان دبي للتسوق الناجحة «تسوق. أدر واربح»، مع مشاركة كبيرة من المقيمين والزائرين على حد سواء. وقد أدت مبادرة المجموعة إلى زيادة حجم الإقبال في مراكز التسوق المشاركة، وزيادة كبرى في عدد المشاركين هذا العام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ساهمت الحملات الترويجية التي نظّمتها مجموعة مراكز التسوّق في دبي في إثراء تجربة التسوّق لسكّان وزوّار الإمارة. ونحن سعداء جداً بالتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المشاركة الفعّالة لمراكز التسوّق في مهرجان دبي للتسوّق والتي ساهمت بدورها في نجاح الدورة الـ 24 للمهرجان.

وازدادت شهرة المهرجان طوال السنوات الماضية ليرسخ من مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق، واستطاع هذا الحدث الرائد في دورته الأولى عام 1996 أن يستقطب 1.6 مليون متسوّق للمراكز التجارية، بينما تمكّن في دورة 2019 من استقطاب أكثر من 50 مليون متسوّق».

وضمت قائمة مراكز التسوق المشاركة بحملة «تسوق. أدر واربح» عددا كبيرا من المراكز.