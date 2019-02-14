طيران الإمارات تربط بين بنوم بنه وبانكوك برحلات يومية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها إطلاق خدمة يومية جديدة تربط بين العاصمة الكمبودية بنوم بنه والعاصمة التايلندية بانكوك اعتباراً من أول يونيو 2019 وسوف توفر الرحلة اليومية من دبي إلى بنوم بنه عبر بانكوك لعملاء الناقلة خيارات أوسع للسفر بين عاصمتي هاتين الدولتين الواقعتين في جنوب شرقي آسيا، وكذلك للوصول بسهولة إلى أكثر من 150 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة في 86 دولة عبر القارات الست.

وسوف تعمل الخدمة الجديدة بطائرات البوينغ 777 حيث ستغادر الرحلة «إي كيه 370» من مطار دبي الدولي إلى بنوم بنه يومياً 8:45 صباحاً، وتصل بانكوك 6:15 مساءً، ثم تغادر نفس الرحلة بانكوك 8 مساءً، لتصل مطار بنوم بنه 9:25 ليلاً أما رحلة العودة «إي كيه 371» فتقلع من مطار بنوم بنه 11:20 ليلاً، وتصل إلى بانكوك 12:40 بعد منتصف الليل لتغادرها 2:25 من فجر اليوم التالي وتصل لدبي 5:35 صباحاً.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة كمبوديا برحلات مباشرة إلى بنوم بنه منذ يوليو 2017، ونقلت على هذا الخط أكثر من 100 ألف مسافر حتى الآن وتسهم بنوم بنه، أكبر مدن كمبوديا وأسرعها نمواً، إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي لتلك الدولة ولا تزال تشهد زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين. وسوف تدعم الخدمة الجديدة العلاقات التجارية القائمة بين الإمارات وكل من كمبوديا وتايلاند من طاقة الشحن التي توفرها البوينغ 777 على هذا الخط.

توفير الخيارات

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم العائدات والسياسات الجوية: يسرنا تطوير خدماتنا إلى هاتين الوجهتين في جنوب شرق آسيا وتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين في كمبوديا وتايلند.

ولن تقتصر هذه الخدمة على نقل مسافرينا بين بنوم بنه وبانكوك فحسب بل ستوفر لهم خيارات واسعة للسفر إلى العديد من المدن الكمبودية والتايلندية مع شركائنا في الرموز «بانكوك إيرويز» و«جت ستار باسيفيك» و«جت ستار آسيا».

وأضاف كاظم: تربط طيران الإمارات دولة الإمارات مع كمبوديا برحلات مباشرة منذ عام 2017، ونتطلع إلى مواصلة نجاحنا على هذا الخط من خلال تسير رحلاتنا عبر بانكوك. وستوفر الخدمة للمسافرين من كمبوديا سهولة الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الخيارات والمرونة للسفر إلى كمبوديا وتايلند من أنحاء العالم ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول الثلاث.

خدمات فعالة

وتوفر طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها الإقليميين في الرمز «بانكوك إيرويز» و«جت ستار باسيفيك» و«جت ستار آسيا»، متابعة سهلة لركابها إلى وجهات محلية في كمبوديا وتايلند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. وسوف تعزز الخدمة اليومية بين دبي وبنوم بنه عبر بانكوك، الخدمات المباشرة الخمس يومياً التي تشغلها طيران الإمارات بين دبي وبانكوك.

ويمكن للمسافرين أيضاً السفر مباشرة من بانكوك إلى هونغ كونغ على متن رحلات طيران الإمارات، وبالإضافة إلى العاصمة التايلندية، تشغل طيران الإمارات 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وبوكيت في الشتاء (7 رحلات أسبوعية خلال الصيف).

خدمات

باشرت الإمارات للشحن الجوي عملياتها في كمبوديا في أبريل 2016 ونقلت أكثر من 5000 طن من الصادرات في العامين الماضيين وشهدت صادرات كمبوديا، التي تشمل الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والأحذية، نمواً كبيراً وتلتزم طيران الإمارات بدعم هذا النمو بفضل خدماتها الفعالة ومنتجاتها المتخصصة للشحن الجوي.