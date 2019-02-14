ارتفاع مؤشر المشاريع في الإمارات وتراجعه في بقية دول التعاون الخليجي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ارتفع مؤشر المشاريع في الإمارات العام الماضي 2018، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر مشاريع بقية دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وفق ما ذكرته مجلة «ميد».

وذكرت مجلة «ميد»، أن طفرة مشاريع النفط والغاز أدت إلى ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع في الإمارات إلى 58.2 مليار دولار (213.6 مليار درهم) في العام الماضي، بنمو 11% مقارنة بقيمة المشاريع المنجزة في عام 2017، ويعد ذلك رقماً قياسياً لم يتحقق خلال العقد الماضي. وبلغت قيمة المشاريع في دبي وحدها 24.6 مليار دولار من الإجمالي.

وفي الوقت نفسه ذكرت «ميد»، أن قيمة المشاريع التي منحت عقودها في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي 2018 تراجعت بنسبة 22% إلى 97 مليار دولار، وفق آخر الأرقام المتاحة لمجلة «ميد».

ورغم ارتفاع الإنفاق في الميزانيات الخليجية وارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن قيمة المشاريع الممنوحة في المنطقة تراجعت العام الماضي بمقدار 27 مليار دولار على أساس سنوي، مما يعد أقل قيمة مشاريع في عام منذ عام 2004.

وتراجع مؤشر المشاريع الخليجية في جميع القطاعات باستثناء مشاريع المياه. وتراجع مؤشر مشاريع البناء، أكبر مؤشر قطاع منفصل، إلى 45.8 مليار دولار العام الماضي، أو بنسبة 40%، مقابل ذروته عام 2014، عندما كان بقيمة 76.6 مليار دولار، وفق مؤشر مشاريع مجلة «ميد».

وأرجع الخبراء التراجع في مؤشر المشاريع الخليجية إلى أسباب منها أن مؤشر المشاريع يستغرق نحو 18 شهراً ليعود إلى طبيعته بعد تراجع أسعار النفط العالمية، كما تستغرق العائدات زمناً لتتحول إلى قرارات في الميزانية لتنفيذ مشاريع جديدة، وبالتالي يمكن أن يرتفع المؤشر العام الجاري.