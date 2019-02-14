مبادلة تطلق صندوقاً أوروبياً بـ 400 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ رويترز

قال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة مبادلة لاستثمارات الشركات الناشئة، في أبوظبي أمس إن الوحدة تخطط لإطلاق صندوق أوروبي حجمه 400 مليون دولار هذا العام يركز على قطاع التكنولوجيا. وأبلغ عجمي، مؤتمراً في أبوظبي أن الوحدة تعمل أيضاً مع صناديق استثمار عالمية في الشركات الناشئة للاستثمار في أبوظبي.

وقال عجمي إن صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، والذي أُعلن عنه في 2017، استثمر 30% من أمواله في شركات أمريكية معظمها في وادي السيليكون، لكن مبادلة تتطلع إلى شركات في نيويورك أيضاً. وقال للصحافيين «نبني النشاط نفسه في أوروبا، بالتركيز على صناديق وشركات التكنولوجيا».

وأضاف «سنعمل أيضاً مع صناديق استثمار عالمية في الشركات الناشئة، سندعوها للقدوم إلى أبوظبي للاضطلاع بدور».