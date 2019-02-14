دوسِت إنترناشيونال تخطّط لعملية توسّع ضخمة في دول التعاون

المصدر: دبي- البيان

تستهلّ مجموعة دوسِت إنترناشيونال، وهي إحدى شركات تطوير الفنادق والمنتجعات في تايلاند، العام 2019 باستراتيجية ترمي إلى التوسّع في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. تشمل الخطة افتتاح 6 فنادق جديدة في الإمارات والسعودية، البحرين، وأسواق خليجية أخرى في خطوة تُعتَبر الأولى من نوعها، في إطار خطّة النموّ التي تعتمدها المجموعة في هذه المنطقة.

وافتتحت مجموعة دوسِت، والتي تتخذ من بانكوك مقراً لها، أوّل فنادقها في منطقة الشرق الأوسط في دبي منذ أكثر من 15 عاماً. أما اليوم فتتولّى المجموعة تشغيل خمسة فنادق في المنطقة، ثلاثة منها تقع في الإمارات وهي: دوست ثاني دبي، دوست ثاني أبوظبي، فندق دوست دي 2 كنز، ووفقاً لخططها، فإن مجموعة دوست ستقوم بتشغيل 9 فنادق في منطقة الخليج العربي قُبيل نهاية العام الحالي.

وقال براتيك كومار نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا: نأمل أن يصبح لدينا أكثر من 14 ألف غرفة قيد التشغيل في أكثر من 20 بلداً بحلول العام 2021، وتُشكّل خطة التوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي خطوةً نحو تحقيق ذلك الهدف.

وتتطلّع المجموعة أيضاً إلى افتتاح 5 فنادق جديدة في الفلبين، واحد في سنغافورة، واثنان في الصين قبل نهاية العام 2019، وغيرها من المشاريع التي يجري تنفيذها حول العالم. تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة دوسِت إنترناشيونال التي تضمّ 29 فندقاً تعمل حالياً تحت راية أربع علامات تجارية في مختلف البلدان، تشهد مرحلة نموّ ملحوظ حيث من المزمع أن يبلغ عدد مشاريع دوست 50 مشروعاً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة في أسواق رئيسية حول العالم.