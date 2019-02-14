«أدنوك» تطرح قريباً مناقصة مشروع جديد

المصدر: دبي ــ البيان

ذكرت مجلة ميد أن شركة أدنوك البحرية، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سوف تدعو شركات المقاولات في الأسابيع المقبلة للتقدم بعروضها لتنفيذ مشروع رؤوس اللهب (لجمع بخار الماء وثاني أكسيد الكربون) في جزيرة أمام سواحل أبوظبي.

وتوقعت المجلة أن تدعو أدنوك البحرية الشركات لتقديم عروضها في أواخر فبراير أو مطلع مارس لتنفيذ العقد الرئيس للمشروع، وفق ما قالته مصادر.

وقدمت الشركات المعنية وثائق التأهيل للمشروع في الموعد المحدد. وكان المتوقع أن تطرح الدعوات في سبتمبر العام الماضي، لكن أدنوك البحرية أجلتها.

وهناك 3 رؤوس لهب في الجزيرة تغطي أربعة مرافق لمعالجة النفط، قائمة حاليا، وتقوم تلك المرافق بمعالجة النفط الخام الذي ينتجه حقل زكوم الأعلى البحري.