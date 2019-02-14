منصة ليف تطلق خدمة تأمين أجهزة الهواتف الذكية للمرة الأولى

المصدر: دبي- البيان

أطلقت ليف Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، خدمة تأمين أجهزة الهواتف الذكية التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر الخدمة التي تم إطلاقها بالتعاون مع «آر إس إيه»، الرائدة في مجال التأمين، عملية إلكترونية بالكامل بدءاً من شراء وثيقة التأمين وصولاً إلى المطالبة، وذلك كله عبر تطبيق Liv.. وتعتبر الخدمة الجديدة أول منتجات التأمين المبتكرة التي تعتزم منصة Liv. إطلاقها تحت اسم Liv. Sure في الأشهر المقبلة.

وقال جاياش باتيل، مدير منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv.: «بادرنا إلى إطلاق هذه الخدمة التي توفر لعملائنا مجموعة من الحلول المبتكرة التي تواكب متطلبات أنماط حياتهم العصرية.

من الشائع أن تتعرض الهواتف المحمولة للضرر أثناء الاستخدام، فقد أظهرت الإحصاءات أن 3 من أصل 4 مستخدمين حدث وكسروا شاشة هاتف متحرك مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وأن مستخدم من أصل 4 تعرض لإسقاط هاتفه في السوائل، ومن هنا تأتي خدمة التأمين على الهاتف المحمول من Liv. التي توفر للعملاء راحة البال فيما يتعلق بالحوادث، بمنتهى السرعة والسهولة والراحة».

تغطية

وتوفر خدمة تأمين الهاتف المحمول من Liv. تغطية مباشرة بعد شراء وثيقة التأمين، وعملية مطالبة سهلة ورقمية بالكامل، إضافة إلى فرص الفوز بالمكافآت في حال عدم وجود مطالبات وذلك كله مقابل رسوم لا تعادل جزءاً صغيراً من تكلفة شراء هاتف ذكي جديد. وتغطي الخدمة الأجهزة بعمر أقصاه سنتان، ويمكن شراؤها وتجديدها عبر تطبيق Liv.

لتوفر للعملاء حماية ضدّ مختلف الحوادث الشائعة للهواتف المتحركة بما فيها السقوط والكسر وتصدّع الشاشة أو التعرض للسوائل أو النار والأعطال غير المشمولة بالكفالة وكذلك حالات السرقة. وفي حال عدم وجود مطالبات، توفر Liv. للعملاء إمكانية الاسترداد النقدي بنسبة 20% على قسط التأمين عند تجديد الوثيقة.