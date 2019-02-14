مجلس سيدات أعمال الشارقة يعزز سوق التجميل بشراكات مع اليابان

المصدر: الشارقة- البيان

بحث مجلس سيدات أعمال الشارقة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع اليابان لدعم سوق منتجات التجميل والعناية بالبشرة، وذلك خلال استقباله في الإمارة مؤخراً، وفداً يابانياً يضم ممثلي أربع مؤسسات وشركات يابانية صغيرة ومتوسطة متخصصة في منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل وتصفيف الشعر، وهي شركة «تواكو ميديكال كوزميتك كو. ليمتد» و«أنغكور أن. كو. ليمتد» و«إمداين كو. ليمتد» و«تانسيدو كوربوريشن».

وتستهدف الشركات اليابانية من خلال هذه الزيارة، التي جاءت استكمالاً للزيارة التي أجرتها البعثة التجارية لمجلس سيدات أعمال الشارقة إلى اليابان في نوفمبر توسيع نطاق أعمالها في إمارة الشارقة والدولة عبر بوابة المجلس بتعزيز علاقاتها مع رائدات الأعمال المنتسبات إلى المجلس اللواتي يمتلكن مشاريع متخصصة في المجال ذاته.

جهود متواصلة

وقالت الشيخة هند القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية يأتي في إطار جهودنا المتواصلة للاستفادة من تجربة اليابان الطويلة في مجال ريادة الأعمال والتعرف على أبرز المجالات التي تستقطب اهتمام قطاع الأعمال فيها خاصة أن اليابان تصنف بالمرتبة 15 في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للبلدان الأكثر دعماً لرائدات الأعمال.

وتمثل الزيارة فرصة لتبادل الخبرات وفتح فرص جديدة أمام رائدات الأعمال الإماراتيات وصاحبات المشاريع بالدولة والمنتسبات إلى مجلس سيدات الأعمال.