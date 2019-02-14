«إنفستكورب» و«أبردين ستاندرد إنفستمنت» يدشّنان مشروعاً مشتركاً

المصدر: دبي ــ البيان

أعلن إنفستكورب، وشركة «أبردين ستاندرد إنفستمنت»، مدير الأصول العالمي الرائد التابع لمجموعة «ستاندرد لايف أبردين»، أمس، عن تدشين وحدة مشتركة للاستثمار في قطاع البُنى التحتية الاجتماعية والأساسية في دول التعاون.

وسوف تستفيد هذه الوحدة الاستثمارية من سجل «أبردين ستاندرد إنفستمنت» الحافل بالإنجازات في مجال استثمارات مشاريع البنى التحتية عبر 120 دولةً على مدار 20 عاماً، إلى جانب خبرات إنفستكورب الواسعة في استثمارات الأسهم الخاصة وحضوره القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ التعداد السكاني في دول التعاون نحو 57 مليون نسمة، كما أنها تمتلك نصف احتياطيات النفط العالمية، وعلى الرغم من الاستفادة الكبيرة التي حققتها هذه المنطقة من جراء الطلب العالمي على منتجات النفط خلال العقود الأخيرة، غير أن حكوماتها المحلية تنفّذ حالياً سلسلة من الخطوات إلى تنويع مصادر دخلها دون الركون إلى النفط. وكجزء من هذه التوجّه، أطلقت الحكومات مجموعة متنوعة من المبادرات التي تضع في مقدمة أولوياتها تطوير البُنى التحتية الاجتماعية والأساسية.

وستركز الوحدة الاستثمارية وبقوّة على المشاريع القائمة والجديدة ضمن قطاع البُنى التحتية الاجتماعية.