فندق دبليو دبي النخلة يبدأ استقبال النزلاء

المصدر: دبي- البيان

بدأ فندق دبليو دبي– النخلة استقبال ضيوفه الأوائل. ويتألَّف الفندق وهو من فئة الخمس نجوم من 3 مبانٍ ويمتدّ على مساحة 100 ألف متر مربّع عبر الهلال الغربي لنخلة الجميرة.

بالإضافة إلى الغرف والأجنحة الفاخرة البالغ عددُها 350، يتضمَّن الفندق – الذي تُديره سلسلة ماريوت الدولية – نادياً، وشاطئاً ممتدّاً على مسافة 475 متراً، وعدداً من أحواض السباحة والمطاعم، وسلسلة من الحدائق المُنسَّقة، مع خدمات الدعم الخلفية وأحدث التجهيزات الأمنية.

ونجحَت شركة لاين سايت – التي انضمَّت إلى هذا المشروع في مرحلة التصميم المبدئي في العام 2012 – في تقدير وإدارة عدد من عمليات تطوير التصميم، فقدَّمَت المجموعة الكاملة من الخدمات ما قبل وما بعد العقد، كما طرحَت توصياتها في ما يتعلَّق باستراتيجيات التمويل في كافة مراحل تطوير المشروع.

وقالَ سياران ماككورماك، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة لاين سايت: فخورون بأنَّنا ساهمنا في تنفيذ هذه الإضافة المتميّزة إلى نخلة الجميرة. إنَّه تقدير للمهندسين والمصمّمين على عملهم الجادّ، وما ذلك إلَّا دليل على التزام شركة لاين سايت بالمحافظة على الميزانية وضبط التكاليف بشكلٍ فعَّال، من دون المساومة على المواصفات أو الجودة.

وأضافَ ماككورماك: عادةً ما تودّي التعديلات على التصميم قبل الافتتاح إلى ارتفاع التكاليف، لكنَّ التغييرات قد نُفِّذَت باستخدام التحليل الهندسي القيميّ الذي تتّبعه شركة لاين سايت. عملنا حتّى الآن على أكثر من 44000 غرفة فندقية في مختلف القارّات، وقد كان من الأساسي تطبيق هذه الخبرة الواسعة مع سلاسل الفنادق المحلّية والدولية، لتنفيذ هذا المشروع بنجاح وضمان تزويد صاحب المشروع بجودةٍ عالية.