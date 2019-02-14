«أكسالتا» شريك رئيسي للمنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة أكسالتا لتصنيع وبيع الطلاء السائل والمسحوق اختيارها كشريكٍ رئيسي لفعاليات المنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات في الشرق الأوسط، والذي يعد المنصة الرائدة للتواصل بين شركات تصنيع السيّارات والتأمين والمورّدين وأصحاب ورش السيارات. وجاء ذلك بموجب اتفاقية شراكة لعدّة سنوات أبرمتها «أكسالتا» مع بلينهام الشركة الأم لمجلة بودي شوب والعلامات التجارية العالمية التابعة للمنتدى.

وستُعقد فعاليات المنتدى في دبي يوم 13 مارس 2019 تحت شعار الاستدامة الاستراتيجيّة، بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع، بالإضافة إلى استعراض أجندة أعمالٍ عالمية ستفسح المجال أمام المندوبين لاستقاء الخبرة من بعض أهم قادة الفكر في القطاع.

قال فادي مدلج، المدير التنفيذي لدى شركة «أكسالتا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تندرج مفاهيم الاستدامة في صميم أعمال أكسالتا، لذا سنحرص على الاستفادة من هذا المنتدى لتسليط الضوء على مجموعتنا من تقنيات وحلول ومنتجات الطلاء المستدامة، التي تواكب مختلف المتطلّبات على صعيد البيئة والمجتمع، والتي لعبت دوراً محورياً في مسيرة النمو والنجاح التي شهدتها أكسالتا على مدى 150 عاماً».