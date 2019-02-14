نمو إيرادات «إير بي إن بي» بدبي إلى 101 مليون دولار 2018

المصدر: دبي- البيان

كشفت «تشيسترتنس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أحدث تقرير لها عن نمو إيرادات شركة «إير بي إن بي» في دبي. وأظهرت بيانات عام 2018 زيادة قيمة الإيرادات، التي تم توليدها عبر منصة «إير بي إن بي» بنسبة 69% مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 101,2 مليون دولار.

ولغاية ديسمبر 2018، ارتفع عدد العقارات المدرجة في منصة «إير بي إن بي» بنسبة 26% لتصل إلى 5,009 وحدات عقارية مقارنة بـ 3,987 وحدة عام 2017، وزيادة بنسبة 81% عن عام 2016 عندما بلغ عدد العقارات المدرجة 2,775 وحدة فقط، حيث يتضمن التقرير جميع الوحدات المدرجة وفقاً للتشريعات الحالية.

وساهم ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية المتاحة في زيادة الإيرادات، حيث بلغ معدل مستويات الإشغال 65% خلال فترة الذروة في دبي في شهر مارس 2018، مقارنةً مع 50% خلال الفترة ذاتها من عام 2017. أما في الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس 2018 والتي عادةً ما تشهد انخفاضاً في الطلب، فقد بلغ متوسط الإشغال 49% وهو أعلى بقليل من الفترة نفسها في عام 2017 عندما وصل إلى 40%.

وقالت إيفانا غازيفودا فوسينيتش، مديرة قسم الاستشارات والبحوث في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تنامي الطلب على العقارات عبر الإنترنت، لعل أبرزها الحيوية والديناميكية التي تتميز بها دبي باعتبارها وجهة سياحية عالمية.