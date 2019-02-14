«جيميني» تتأهل لنهائيات مسابقة «جوائز عقارات الخليج»

المصدر: دبي- البيان

أكدت «جيميني للتطوير العقاري» التي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس، إدراجها في قائمة المرحلة النهائية للإعلان عن الفائزين في مسابقة «عقارات الخليج»، ما يجعلها في منافسة بين 120 شركة عقارية متنافسة في منطقة الخليج.

وفي نسختها الثالثة تحتفي «جوائز عقارات الخليج» المدعومة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي بتكريم أفضل المطورين في قطاع العقارات، وهي المؤسسة المختصة بتقديم أفضل المنح والجوائز للمؤسسات العقارية حسب بنود عدة يقوم بناءً عليها اختيار الفائزين.

وتتضمن النسخة الثالثة من «جوائز الخليج العقارية» 25 فئة من الجوائز التي تركز بشكل رئيسي على الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الـ 18 الماضية، سواء على مستوى الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة، ومتوسطة الحجم، والشركات الكبيرة، فهناك بنود لإبراز المتسابقين على جميع المستويات، وسيقوم كل من المرشحين بالقائمة النهائية للمسابقة بعرض تقديمي مدته 15 دقيقة إلى لجنة من الحكام.

وفي احتفال سيقام يومي 26 و27 مارس 2019 في دبي، يتم تحديد الفائزين من كل فئة بناءً على أعلى درجات التقييم حيث تنافس شركة جيميني للتطوير العقاري، على فئة «الرفاهية السكنية».