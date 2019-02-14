451 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 451 مليون درهم، حيث تم تسجيل 103 مبايعات بقيمة 322 مليوناً، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 196 مليوناً و85 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 126 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 102 مليون درهم بمنطقة القوز الثالثة تليها مبايعة بقيمة 27 مليوناً في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 13 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين بمنطقة المركاض.

تصدرت وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 23 مليوناً، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيل 13 مبايعة بقيمة 21 مليوناً. وسجلت الرهونات 129 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 114 مليوناً و17 رهن فلل وشقق بقيمة 15 مليوناً، وكانت أهم الرهونات بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 53 مليوناً ورهن في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية بقيمة 30 مليوناً.