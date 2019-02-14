53 % نمو رخص الأعمال في عجمان بالربع الأخير 2018

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج مؤشرات رخص الأعمال والتصاريح الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2018، حيث تم إصدار 1458 رخصة بنمو 53% مقارنة بالفترة نفسها من 2017 في ظل ارتفاع ملحوظ في الرخص المهنية 76% من 585 رخصة عام 2017 إلى 1028 رخصة في 2018.

وازدادت الرخص الصناعية المجددة إلى 186 رخصة خلال الربع الأخير من 2018 تليها زيادة في رخص «بدايات» الجديدة إلى 20 رخصة والمجددة إلى 6 رخص وهي رخص تمنح للمواطنين لمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل مع إعفاء كامل من الرسوم.

وتراجع عدد الرخص الملغاة خلال الربع الأخير بنحو 12% إلى 191 رخصة ملغاة بالمقارنة مع 216 خلال الربع الأخير 2017.

وقال مدير عام الدائرة علي عيسى النعيمي: تؤكد الأرقام أهمية المساعي الحثيثة التي تقوم بها الدائرة في سبيل تعزيز الريادة الاستثمارية لإمارة عجمان، كما تثبت أهمية سياسات تعزيز تنافسية الأعمال واستدامة نمو الشركات في مختلف قطاعات الأعمال، وستواصل اقتصادية عجمان جهودها في ضوء رؤية 2021 وبالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، لمواصلة عجلة النمو.