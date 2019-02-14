وفد سيدات أعمال عجمان يطلع على مشاريع رائدة في ألمانيا

المصدر: عجمان - البيان

قام وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان بزيارة إلى ألمانيا ، حيث زار عدداً من المؤسسات المتخصصة في صناعة الأطعمة بالتعاون مع «مركز تبيين» بهدف بحث التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم سيدات ورائدات الأعمال والاطلاع على أفضل الممارسات.

ترأس الوفد الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان وضم نخبة من 10 سيدات ورائدات أعمال لديهن الاهتمام في صناعات الأغذية، واستمرت 7 أيام اطلع خلالها الوفد على عدد من التجارب والممارسات الناجحة ومنها زيارة مطعم هيلرز في «منهايم» ويقدم وجبات محضرة من مكونات عضوية ويحظى بزيارة 800 شخص يومياً.

كما قام الوفد بزيارة مصنع هاويزلر في «شير»، ويعمل المصنع على إنتاج وبيع كل امستلزمات إنتاج المخبوزات.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية الزيارة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال عجمان وضرورة التواصل المباشر والفعّال مع الجهات بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتمكين سيدات الأعمال عضوات المجلس من تنفيذ مشاريع رائدة تعزز إسهاماتهن في القطاع الاقتصادي.