«شوبا العقارية» تسلم المرحلة الأولى من مُجمع «هارتلاند جرينز»

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «شوبا العقارية» عن تسليم المرحلة الأولى من شقق «هارتلاند جرينز»، الواقعة ضمن مشروعها «شوبا هارتلاند» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.ورحبت الشركة بأوائل السكان في المجمع بحفل خاص حضره أكثر من 150 ضيفاً.

ويضم المجمع من 6 مبانٍ متوسطة الارتفاع، تتراوح من الاستوديوهات الفسيحة والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتي نوم و3 غرف إلى شقق الدوبلكس المكونة من 4 غرف وتقع جميعها وسط مساحات مفتوحة واسعة.

ويقدم المجمع الفاخر لسكانه تجربة معيشة ممتعة مع خدمات عالمية المستوى والمرافق الترفيهية وتضم المرحلة الأولى 167 وحدة تم تسليم 117 منها بالفعل.

أفضل المعايير

وقال تيرتانكار جانجولي، الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة : «إن تسليم المبنيين الأول والرابع في هارتلاند جرينز يعزز نهجنا الذي يركز على العملاء ويعكس التزامنا بأفضل المعايير.

وكوننا الشركة المتكاملة الوحيدة في العالم يسمح لنا بالتحكم الكامل بمشاريعنا بدءاً من التصميم وحتى التسليم، بالإضافة إلى منحنا الموارد والقدرات لتقديم المشاريع باستمرار في الوقت المناسب، كما يساعدنا في التركيز على أدق التفاصيل وتقديم منتج مثالي تم تصميمه ليضمن أعلى المعايير».

وتستعد شركة التطوير العقاري الرائدة أيضاً لإنهاء المرحلة الأولى من «فلل هارتلاند إستيت» التي سيبدأ تسليمها قريباً.