«كورسيرا» تتوسع في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت «كورسيرا»، العاملة في مجال التعلم عبر الإنترنت، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط، وأطلقت الشركة أيضاً منصة «كورسيرا للأعمال» للعمل بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة. وستفتتح كورسيرا مكتباً في أبوظبي من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل في المنطقة.

وأكدت «كورسيرا»، التي تمتلك محفظة تضم أكثر من 3000 مساق تدريبي، و300 تخصص، و13 درجة علمية عالمية، التزامها القوي تجاه المنطقة وشبابها. وتشمل استراتيجية «كورسيرا» للنمو في منطقة الشرق الأوسط، العمل مع الشركات العامة والخاصة على حد سواء لتعزيز مهارات المواهب المحلية في مجالات «تعلم الآلة» و«الذكاء الاصطناعي» وتكنولوجيا «بلوك تشين» وتطوير البرمجيات وغيرها الكثير.

وقالت ليا بيلسكي، نائبة الرئيس للشركات في «كورسيرا»: «يمر الشرق الأوسط بنقلة اقتصادية كبرى، حيث تتحول قاعدته الصناعية من الموارد الطبيعية إلى قاعدة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. ونتطلع في كورسيرا إلى إقامة شراكات مع الحكومة والشركات والمؤسسات الكبرى لتعزيز قاعدة المواهب القادرة على تحقيق طموح المنطقة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».