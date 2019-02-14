حلول متكاملة لخدمات إنترنت الأشياء من «جلوبال بيم» و«أوربكوم»

وقعت «جلوبال بيم تيليكوم»، الشركة العاملة في تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومقرها دبي، اتفاقية توزيع مع شركة «أوربكوم» مزوّدة خدمات الآلات (M2M) وحلول إنترنت الأشياء، بهدف تقديم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات أوربكوم ضمن مجموعة متنوعة من الأسواق الصناعية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وستوفر أوربكوم وجلوبال بيم حلولاً لتتبع الأصول، وحلول مراقبة خدمات النقل والتوزيع والمعدات الثقيلة والأصول الصناعية الثابتة والنفط والغاز والأسواق البحرية والتعدين والجهات الحكومية والرسمية. وستقوم الشركتان بتمكين العملاء من زيادة التحقق والأمان على أصولهم الثابتة والمتحركة والحصول على كفاءات تشغيلية لتبسيط أعمالهم، وتحسين إدارة الخدمات اللوجستية لديهم.

وقال آلان نيكول، نائب رئيس قسم المبيعات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوربكوم: «إن شراكتنا الغنية وذات القيمة المضافة مع جلوبال بيم تيليكوم هي فرصة رائعة لتقديم حلول إنترنت الأشياء الأفضل من نوعها للعملاء الصناعيين في جميع أنحاء دولة الإمارات». وأضاف مُعرباً، «فمِن خلال الاستفادة من خبرات «جلوبال بيم» في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.