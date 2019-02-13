تعرف على تصميم جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يمتدّ جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي على عدد من المساحات المتعددة الاستخدامات، تتيح للزوار فرصة الاستكشاف والجلوس والمطالعة والتجمّع وحتى الاسترخاء. ستتوزع المساحات على هيئة فضاءات صغيرة تظللها هياكل مخروطية. وتوفر هذه الفضاءات خدمات المطاعم والمتاجر، بما يسمح للزوار بقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بالمرافق المميزة.

جرى تصميم منطقة العرض لتكون في الطابق السفلي، للاستفادة القصوى من العزل الحراري والصوتي الذي يوفره المبنى تحت مستوى سطح الأرض. وتترابط المساحات العامة المفتوحة مع منطقة العرض عبر فسحة رحبة يتحوّل فيها وقت الانتظار إلى جزء من أنشطة التسلية والترفيه.

يهدف كل ذلك إلى جمع الزوار تحت سقف واحد لخوض تجربة مدهشة تتسم بالتعاون والديناميكية، يستمتعون عبرها بالعديد من المشاريع الإبداعية والعلمية والتقنية والتثقيفية والفنية والفلسفية، وسط أجواء إسبانية مميزة ستمثل نموذجا للأصالة ومصدرا غنيا للإلهام والابتكار في الوقت ذاته.

وسيسهم الجناح الإسباني في رفع الوعي بأهمية تعزيز الكفاءة وتوفير الطاقة وإدارة الموارد. فهو يتعدى كونه مجرد مبنى عالي الكفاءة، حيث سيجري استخدام مواد مستدامة في بنائه، وعرضها أمام الزوار والمستخدمين الآخرين. وتشتمل تلك المواد القابلة لإعادة الاستخدام على الخشب والحديد والنسيج، فيما سيتيح شكل الجناح المخروطي زيادة تدفق الهواء بما يضمن اعتدال الجو في جميع أنحاء الجناح.

ويقع الجناح الإسباني ضمن منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، وهو يهدف إلى استقطاب نحو 2.5 مليون زائر خلال فعاليات الحدث الدولي التي ستمتد على مدار ستة أشهر .