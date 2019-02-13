أبوظبي تمدد عقد صيانة محطة الشويهات إس2 لشركة سيمنز

مددت أبوظبي عقد الصيانة الذي تنفذه حالياً شركة سيمنز الألمانية مع شركة الشويهات إس 2 لتشغيل وصيانة الدورة المجمعة للكهرباء والمياه.

ومددت أبوظبي عقد الشركة الألمانية لمدة 18 عاماً، وبناءً على تمديد العقد، ستقوم شركة سيمنز بتوريد منتجات خدماتها الرقمية التي تشمل حلول الأمن السيبراني للمساعدة على تحسين مراقبة الأصول واعتماديتها. وينص العقد على أن توفر شركة سيمنز الدعم لمحطة الشويهات إس 2 المستقلة البالغ طاقتها 1500 ميغاوات في أبوظبي.

وقال راميش كاكادي، المدير العام في المحطة، إنه مع ارتفاع الطلب في الإمارات على الطاقة، نتبنى وسائل جديدة مبتكرة لتحسين مدى الاعتمادية وتحسين الأداء لأصول الطاقة لدينا. دبي - البيان