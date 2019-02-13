«جميرا» أفضل علامة فندقية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

حصلت فنادق جميرا على لقب أفضل علامة فندقية في عالم الضيافة في الإمارات حسب أحدث مؤشرات موقع يوجف للعلامات التجارية. وأفاد المؤشر الذي أعلنه موقع يوجف بأن فنادق جميرا حققت أعلى الدرجات في استطلاع العملاء في الإمارات، ما يجعلها أفضل مجموعة فندقية في الإمارات للعام الثاني على التوالي.

يقيس مؤشر العلامات التجارية رأي الجماهير في آلاف العلامات التجارية في قطاعات عدة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتم قياس مدى قبول العلامات التجارية محلياً ودولياً ما يتيح للشركات أن تتابع موقف علامتها التجارية في بلادها، وفي العديد من الدول لتراقب صورتها المحلية والدولية. ويتم استطلاع آراء أكثر من 2.5 مليون عميل يومياً عبر الإنترنت.

ولدى مجموعة جميرا للفنادق 23 فندقاً في أنحاء العالم وحققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها عام 1997.