حلّ ميناء جبل علي بين 10 موانئ الأكثر إشغالاً في العالم، حسب قائمة مجلة فاليو ووك المتخصصة في أخبار الشحن والموانئ.

وأضافت المجلة أن ميناء جبل علي يُصنّف أيضاً أفضل ميناء في منطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنه بدأ العمل عام 1979. وبلغ حجم المناولة في ميناء جبل علي 15.73 مليون حاوية في عام 2016، مقابل 13.30 مليون حاوية عام 2013. وتدير الميناء شركة موانئ دبي العالمية.

وأشارت المجلة إلى أن 90% من تجارة العالم تعتمد على الشحن البحري، وحجم الشحن على مستوى العالم مستمر في الارتفاع، واستفادت بعض الموانئ من غيرها. وشملت بقية الموانئ العشرة الأكثر إشغالاً في العالم تيانجين، وتشينغداو، وهونغ كونغ، ونينغبو، وشنتشن، وقوانغتشو، وشانغهاي (الصين)، وبوسان (كوريا الجنوبية)، وسنغافورة. دبي - البيان