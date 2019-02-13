السعودية ومصر تتصدران اهتمام المسافرين من الإمارات

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أكد مأمون حميدان٬ مدير عام «ويجو»٬ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، أن عمليات البحث عن تذاكر السفر من الإمارات عبر «ويجو» أكبر سوق سفر إلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 30 مليون عملية بحث بنمو 90% مقارنة مع العام الماضي، في حين تصدرت السعودية ومصر قائمة الدول التي حازت اهتمام المسافرين من الإمارات خلال العام 2018.

وأضاف حميدان في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن ضريبة القيمة المضافة لم تؤثر على سوق السفر في الإمارات، خاصة أن هذه الضريبة تعد تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة الى أنه بات بإمكان السائح في الإمارات استرداد ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الميزات التنافسية لهذا القطاع الحيوي في الإمارات على الصعيد العالمي.

وقال حميدان إن نمو ثقافة الخدمات الذكية لسكان الإمارات والنمو المطرد الذي تشهده البنية التحتية للتكنولوجيا في الدولة وازدياد اعتماد السكان على التكنولوجيا لتلبية متطلباتهم الشخصية والمهنية انعكس على نمو الحجوزات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حيث باتت الإمارات سوق التجارة الإلكترونية الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل 23% سنوياً في الفترة بين العامين 2018 و2022، لتصل إلى 16 مليار دولار في 2019، ثم إلى 27.1 مليار دولار بحلول عام 2022 بحسب تقرير وكالة «فيتش» للتجارة الإلكترونية العالمي.

خيار أمثل

وأضاف أن طرق الحجز التقليدية للرحلات السياحية لم تعد الخيار الأمثل بالنسبة للمستهلكين من الإمارات، إذ باتت الطرق الإلكترونية أكثر تفضيلاً لهم، لما توفره من مرونة وخيارات واسعة بكلفة أقل، إذ بإمكان المسافر حجز مكان الإقامة والتذكرة في آن واحد. ويتنامى الطلب على الحجوزات الإلكترونية خصوصاً في ظل الزيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية.

وقال مدير عام «ويجو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند إن إحصائيات موقع ويجو تشير الى أن السعودية ومصر تصدرتا قائمة الدول التي حازت اهتمام المسافرين من الإمارات، وتلتهما عمان وتايلاند وأذربيجان والمغرب والهند وبريطانيا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وإسبانيا.

تحديات

وعن أهم التحديات التي يواجهها سوق الحجوزات الإلكترونية قال إن انتشار الحجز الإلكتروني سهل الكثير على الأشخاص من حيث السرعة والمرونة وتوفر خيارات أوسع، وبالتالي فإن المستهلك أصبح يعتمد بشكل كبير على الإنترنت والهواتف الذكية بشكل رئيسي.

مشيرا إلى أن الدفع الإلكتروني والقدرة على مواكبة التطور التكنولوجي يعدان من أبرز التحديات لسوق الحجوزات الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه بات من المهم على شركات الحجز الإلكتروني توفير كافة عناصر الأمان للمستهلك بما فيها خاصية استرداد المبلغ في حال الرغبة في إلغاء الحجوزات وخدمة عملاء للاستفسار والتواصل مباشرة لمساعدة المستهلك على مدار الساعة.