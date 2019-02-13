إنجاز 90 % من معاملات «إمباور» عبر المنافذ الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، إتمام 90% من معاملاتها عبر المنافذ الذكية، حيث توفر خيارات إلكترونية متعددة تسهل على المتعاملين، البالغ عددهم أكثر من 100 ألف، دفع فواتيرهم، سواء من خلال نظامها الإلكتروني المتوفر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتيحها شركاؤها من بنوك ومؤسسات مالية.

وحقق التحول إلى القنوات الذكية في مختلف تعاملات «إمباور» نمواً متسارعاً، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، حيث شهدت نسبة الإقبال على استخدام القنوات الإلكترونية لإتمام مختلف المعاملات المالية والإدارية للمتعاملين، إقبالاً كبيراً من طرف المتعاملين، حيث سهلت هذه القنوات لهم إنجاز مختلف المعاملات، من بينها دفع الفواتير والاطلاع على الفواتير السابقة والتسجيل في خدمات الشركة وتتبع الطلبات المقدمة، والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

وقد أجرى المتعاملون نحو 614 ألف معاملة في سنة 2018، وذلك يعكس نمواً بـ17% من معدل استخدام القنوات.

كما شهدت خدمات الدفع عبر القنوات الذكية التي توفرها «إمباور» مثل التطبيق الهاتفي (mPay)، والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت نمواً في معدل الاستخدام، حيث تم رصد 382 ألف معاملة دفع عبر هذه القنوات، كما قام نحو 52 ألف متعامل بسداد فواتيرهم عبر أجهزة الدفع النقدي لبنك الإمارات دبي الوطني، ونور بنك، وعبر فروع شركة الأنصاري للصرافة، كما استجابت المؤسسة لنحو 68 ألف مكالمة و33 ألف رسالة إلكترونية، و1.260 طلباً إلكترونياً.

ومنذ 2013، شهدت الخدمات الإلكترونية التي توفرها «إمباور» تطوراً ملحوظاً، حيث أطلقت في السنة ذاتها «خدمة الدفع الإلكتروني» عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين الاطلاع على الفواتير المستحقة وتسديد فواتيرهم الشهرية إلكترونياً من دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة في دبي، إلى جانب الحصول على إيصال إلكتروني فور إتمام عملية الدفع، ليتم بعدها إطلاق «نظام الخدمات الإلكترونية» وهو نظام أكثر تطوراً وتكاملاً، يوفر للمتعاملين الخدمات نفسها.

كما قامت «إمباور» مؤخراً بتطوير نظامها الإلكتروني، حيث أضافت خدمات جديدة تمكن المتعاملين من إجراء عملية التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، بكل سهولة ويسر ومن دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين التابعة للمؤسسة، حيث يقدم المتعامل الطلب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، وستقوم «إمباور» بمتابعة ومعالجة الطلب، مع إبقاء المتعامل على اطلاع دائم عن حالة الطلب، إلى حين حصوله على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تكثف الشركة جهودها الهادفة إلى دعم التحول نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، التي تهدف إلى إكمال التحوّل الذكي والتخلص من المعاملات الورقية الداخلية والخارجية في دوائر حكومة دبي وبشكل نهائي، إلى جانب تحقيق أهداف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وجّه سموه إلى إسهام جميع الجهات الحكومية في تطبيقها لتعزيز سعادة المتعاملين وزيادة رضاهم حول مختلف الخدمات الحكومية التي تقدم لهم».