دبي وجهة الاستثمار المباشر الأولى عالمياً في الطاقة المتجددة 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي قائمة أفضل 20 مدينة عالمية في تقرير وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة المتجددة 2019 الصادر حديثاً عن مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي»، التي تصدر عن مؤسسة فايننشال تايمز اللندنية.

وفي قائمة مدن وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة المتجددة بين ديسمبر 2013 ونوفمبر 2018، اجتذبت دبي أكبر عدد من المشاريع وعددها 9 تلتها هامبورغ بعدد 8 مشاريع ولندن وسنغافورة ولكل منهما 7 مشاريع.

وعلى مستوى وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تصدّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الصدارة إلى جانب 6 من الأسواق الناشئة في قائمة العشرة الأوائل التي ضمت أيضاً المكسيك والهند وتشيلي والبرازيل وفيتنام والفلبين. وحلّت الإمارات في المركز 19 بنحو 19 مشروعاً في قائمة دول مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة المتجددة.

وتعد الطاقة المتجددة «باستثناء الطاقة المائية» ثالث أكبر صناعة في العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الجديدة، حيث اجتذبت 307 مليارات دولار و1417 مشروعاً بين ديسمبر 2013 ونوفمبر 2018 وفقاً لمجلة «أف دي آي ماركتس».

ومن حيث وجهات الاستثمارات استقطبت منطقة آسيا -الباسفيك غالبية مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة المتجددة بنحو 454 مشروعاً تليها أوروبا الغربية بنحو 276 مشروعاً.