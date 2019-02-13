مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي بنمو 7.25 % 20.5

Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي المدرجة على أساس سنوي 7.25% العام الماضي محققة نتائج مالية فاقت توقعات المحللين والسوق.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» وصلت الأرباح الصافية لبنوك «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«الاتحاد الوطني» إلى 20.54 مليار درهم بزيادة 1.4 مليار درهم مقارنة بنحو 19.15 مليار درهم في 2017.

وقال محللون لـ«البيان الاقتصادي» إن نتائج بنوك أبوظبي فاقت التوقعات بما يؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر وتوقعوا استمرار وتيرة النمو العام الحالي.

واستحوذ «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح بـ 58.5% محققاً 12 مليار درهم يليه «أبوظبي التجاري» بأرباح 4.84 مليارات ثم «أبوظبي الإسلامي» بـ 2.5 مليار درهم تلاه «الاتحاد الوطني» بنحو 1.18 مليار درهم وزاد إجمالي الأصول إلى 1.26 تريليون درهم نهاية ديسمبر بزيادة 91 مليار درهم أو 7.8% مقارنة بنحو 1.16 تريليون قبل عام.

ووصل إجمالي توزيعات البنوك الأربعة إلى نحو 12 مليار درهم منها 8.06 مليارات لبنك أبوظبي الأول بما يعادل 74% من رأس المال (74 فلساً للسهم) و2.39 مليار لأبوظبي التجاري تعادل 46% من رأس المال (46 فلساً للسهم) و994.4 مليون درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي تشكل 27.38% من رأس المال (27.38 فلساً للسهم) و550.3 مليوناً للاتحاد الوطني تمثل 20% من رأس المال (20 فلساً للسهم).