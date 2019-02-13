«دي إتش إل» تطلق أول مركز عالمي تخصصي للخدمات اللوجستية الإنسانية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج، الشركة العالمية لخدمات الشحن الجوي والبحري والبري، تعزيز محفظتها من الخدمات اللوجستية الإنسانية عبر تدشين أول مركز عالمي تخصصي للخدمات اللوجستية الإنسانية في دبي، تمّ تصميمه وفق معايير عالية تلبية للطلب العالمي المتزايد على هذه الخدمات.

وسيشهد المركز تعاوناً وثيقاً ما بين كل أقسام العمل لدى دي إتش إل لتوفير كل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المنظمات الإنسانية. وتمّ تعيين فاطمة أيت بنداود التي تتجاوز خبرتها 15 سنة في مجال إنشاء وتقديم وتنفيذ حلول العمليات اللوجستية الإنسانية، لتولي مهام إدارة مركز الخدمات اللوجستية الإنسانية.

ويقدم المركز للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية ومورديها والمصنعين مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل الشحن الجوي والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع المحلي للشحنات الإنسانية.

وسيتم دعم هذه الخدمات من خلال برج المراقبة وخدمات تحليل البيانات المصممة بهدف توفير مستويات عالية من الرؤية أثناء الشحن للتعامل مع ظروف الخدمات الإنسانية في أي مستوى من الظروف الطارئة أو المعقدة.

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل جلوبال فورواردينج، الشرق الأوسط وأفريقيا: «يظهر تأثير النزاعات والكوارث الطبيعية بصورة جلية بمختلف أنحاء العالم. ونحن في دي إتش أل جلوبال فورواردينج، نمتلك القدرات والخبرات اللازمة والشبكة العالمية الواسعة لتوفير الدعم اللوجستي المرن للمنظمات التي تعمل على ضمان تسليم الموارد الحيوية الضرورية لتلبية احتياجات مَن هم في أمسّ الحاجة إليها».

وبما تمتلكه من موقع جغرافي متميز، علاوة على سمعتها المرموقة والطويلة كونها مجمعاً عالمياً لمنظمات الإغاثة والمعونة الدولية، تلعب دبي حالياً دوراً محورياً بوصفها مضيفاً لعدد من المراكز اللوجستية الرئيسية بما في ذلك المدينة الإنسانية الدولية، التي تعد أكبر مركز إنساني في العالم من خلال 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة و48 منظمة غير حكومية تدير العمليات اللوجستية حالياً.