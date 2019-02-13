مليون زائر لرأس الخيمة في 2018

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن نتائجها لعام 2018، والتي أظهرت استقبال الإمارة 1.07 مليون زائر من الأسواق المحلية والدولية خلال العام الماضي لتتجاوز بذلك هدف الاستراتيجية الأولى للوجهة التي أطلقتها الهيئة في عام 2016 مدة ثلاثة أعوام، وتضمنت رؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع السياحي في الإمارة سعياً لاستقطاب مليون زائر بنهاية العام 2018.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، كان العام 2018 حافلاً بالعديد من الإنجازات والنجاحات أبرزها تجاوز هدفنا الرئيس باستقطاب مليون زائر إلى الإمارة.

وتم تسجيل نمو بنسبة 10% في أعداد الزوار مقارنة بـ 2017، وتعود المساهمة الأكبر إلى السوق المحلي بنسبة 38% من الإجمالي، وتواصل ألمانيا تصدر قائمة الأسواق الدولية بـ83.605 ألف زائر؛ تليها روسيا مسجلة 83.53 ألف زائر بزيادة ملحوظة نسبتها 17% عن عام 2017، وجاءت المملكة المتحدة ثالثة بـ 63.05 ألف زائر بنمو 11.5%.

وأضاف: من أبرز الإنجازات خلال 2018، إطلاق تجربة «جبل جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم» التي استقبلت 25 ألف زائر منذ افتتاحها قبل 12 شهراً. وتابع: ولمواكبة النمو الحاصل في أعداد الزوار، تم التخطيط لإطلاق المزيد من المشاريع التي تشمل المخيم الجبلي الفاخر المكون من 47 غرفة؛ وأكاديمية تعليم مهارات العيش في البراري؛ وإضافة 64.72 كيلومتراً من مسارات المشي؛ ومتنزه المغامرات بالتعاون مع «تورو فيردي» الذي يضم العديد من منتجات المغامرات الجديدة المتوقع إطلاقها هذا العام على غرار جولة المسار الانزلاقي.

وأضاف: ستركز استراتيجية الهيئة الجديدة الوجهة 2019-2021، على تنويع المعالم والخدمات السياحية في الإمارة لاجتذاب شريحة أوسع من السياح والزوار ذوي العوائد العالية والباحثين عن تجارب أصيلة، واستقطاب نحو 1.5 مليون زائر بحلول 2021؛ و3 ملايين زائر بحلول عام 2025.

تعيينات

وأكد أن استراتيجية الوجهة الجديدة تستهدف توسيع فرص العمل في المجال السياحي، من خلال دعم الهيئة لتوظيف 10000 موظف إضافي في قطاع السياحة والضيافة بحلول عام 2021، وتشجيع استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للقطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية لتوفير بيئة مثالية للنمو المستدام.

وتتهيأ الإمارة لإضافة 5000 غرفة فندقية إلى 6500 غرفة متوافرة في ضوء تأكيد عدد من أبرز العلامات الفندقية العالمية عزمها على افتتاح فنادق لها في الإمارة مثل ماريوت وموفنبيك وشيراتون وأنانتارا وريدزور وإنتركونتنينتال وكونراد خلال الأعوام الثلاثة القادمة.