«دانوب» العقارية تطلق مشروعاً بـ 550 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دانوب» العقارية، التابعة لمجموعة «دانوب»، أنها سوف تركز أعمالها في دبي العام الجاري، حيث تتضمن إطلاق مشروع بتكلفة 550 مليون درهم العام الجاري.

وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، إن دانوب العقارية في مقابلة مع كونستركشن ويك أونلاين، سوف تطلق أحدث مشاريعها العقارية في دبي خلال الأشهر المقبلة في مارس أو أبريل، موضحاً أن المشروع سوف يكون بحجم مشروع «لونز» السكني الذي تم إطلاقه في يونيو 2018.

وأضاف، إن المشروع الذي لم يتحدد اسمه بعد سوف يحتوي على حوض سباحة وصالة ألعاب رياضية ومضمار للعدو وقاعة سينما ومتاجر، موضحاً أن الشركة اقتربت كثيراً من الحصول على الأرض لتنفيذ مشروعها المقبل.