الإمارات تتصدر إقليمياً في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تصدّرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء حسب أرقام مؤسسة «إس تي آر» للاستشارات الفندقية لعام 2019. وبلغ عدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء في الإمارات حتى يناير من 2019 نحو 56570 غرفة تمثل 34.1% من إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة.

وتلت الإمارات، المملكة السعودية بعدد غرف فندقية بلغ 43463 غرفة فندقية تمثل 45.2% من عدد الغرف القائمة، بينما جاءت عُمان في المركز التالي بعدد غرف 4793 غرفة فندقة تصل إلى 26.2% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في السلطنة وجاءت مصر في الترتيب الأخير بعدد غرف 3815 غرفة فندقية تمثل 2.3% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في البلاد.

على مستوى الشرق الأوسط بلغ عدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء 127115 غرفة حتى يناير 2019، بارتفاع 21% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وتقع تلك الغرف في 446 منشأة فندقية.