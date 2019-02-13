الخدمات اللوجستية في الإمارات تشهد دخول شركات جديدة ذكية

المصدر: دبي- البيان

يشهد سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات دخول لاعبين جدد للاستثمار في هذا القطاع لمواجهة الطلب المتزايد الناجم عن تزايد عدد شركات التجارة الإلكترونية التي دخلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً.

وقال شايلش داش رئيس مجلس إدارة شركة جلف بيناكل لوجستكس: يكتسب قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة زخماً كبيراً حيث إن هناك العديد من الشركات الجديدة التي دخلت السوق تقوم بتقديم أحدث الحلول والخدمات في مجال تعقب الشحنات على أساس الزمن الحقيقي وليس التقريبي وتسابق الزمن لاكتساب أحدث التقنيات. وفي حين أن الإمارات لديها خليط من اللاعبين التقليديين القدامى والجدد، فإن اللاعبين الجدد باتوا يتميزون بامتلاكهم أحدث التقنيات.

كانت شركة جلف بيناكل لوجستكس ومقرها دبي استحوذت على 60% من أسهم شركة سنشري إكسبرس لخدمات البريد السريع في عام 2017 في إطار خطتها الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 325 مليون دولار (1.2 مليار درهم)، ومنذ ذلك الاستحواذ ضخت شركة جلف بيناكل لوجستكس استثمارات ضخمة لتدعيم البنية التحتية لشركة سنشري إكسبرس ما مكنها من الحصول على عقود مع لاعبين كبار في مجال التجارة الإلكترونية.