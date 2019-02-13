تكريم ضباط جمارك دبي المتميزين

المصدر: دبي - البيان

وجّه أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، الشكر لضباط الجمارك لتميزهم تجاه واجبهم الوظيفي وتأديته على أكمل وجه وإنجاز العديد من الضبطيات النوعية، مثمناً جهودهم المبذولة من أجل حماية المجتمع، ودرء المخاطر عن أفراده، خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، والتي تزيدنا إصراراً على تقديم تجربة ثرية للمتعاملين مع رفع أعلى درجات اليقظة المستمرة والوعي المتنامي للحفاظ على أمن وأمان دولتنا من المواد المقيدة والممنوعة، وذلك من منطلق رسالتنا في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة الموارد البشرية في المقر الرئيس للجمارك، لتكريم 35 موظفاً من ضباط جمارك دبي المتميزين، وحضره عبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية

وقال مدير جمارك دبي: التعامل مع هذا العدد الهائل من المسافرين الذي بلغ نحو 89 مليون مسافر عبر مطارات دبي العام الماضي إلى جانب الشحنات المختلفة التي سجلت معاملتها نحو 9.6 ملايين معاملة جمركية في العام 2018 الماضي، يتطلب رفع أعلى درجات اليقظة لدى ضباط الجمارك لتعزيز الأمن وحماية المجتمع، مع الالتزام التام بالمظهر الحضاري الذي تتمتع به دبي والتعامل المضياف مع المتعاملين، الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى إسعاد المتعاملين بتسجيلها النسبة العليا بين كل دوائر حكومة دبي بواقع 97.5%.