«إن إي سي» تختار «بلو أوشن» لتوزيع حلولها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إن إي سي»، العالمية المتخصصة في مجال حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، تعيين شركة «بلو أوشن»، العالمية موزعاً رئيسياً لها لحلول الشركات في الإمارات والخليج العربي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس.

يأتي ذلك فيما تقدر عائدات اشتراكات الهاتف الثابت عالمياً، إلى نحو 1.55 مليار دولار العام الجاري، وتصل إلى نحو 1.60 بحلول العام 2025، وفقاً لتوقعات «الاتحاد الدولي للاتصالات»، فيما تشير أبحاث واحدة من أكبر منظمات أبحاث السوق العالمية إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق وحدات الهاتف الثابت المستضاف العالمي إلى نحو 9.5 مليارات دولار بحلول العام 2023، مقارنة بـ 4.7 مليارات دولار العام 2018 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.9 %.

وذكر أحدث تقرير من شركة إم زي إي عن الربع الثالث من عام 2018، أن شركة إن إي سي تعد المورد الرائد في سوق ترخيص المكالمات بحصة سوقية تبلغ 14% متقدمة بذلك على الشركات الأخرى.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلو أوشن: «ستمكننا محفظة منتجات إن إي سي القوية من توسيع العروض في السوق، والعمل على توسيع شبكة التوزيع في الفترة القادمة، لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة».