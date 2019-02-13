483 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 483 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 138 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضى بقيمة 67 مليون درهم و126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 170 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.