«روّاد» تنظّم ورشة للتعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الرياديّة «روّاد» ورشة تفاعلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» في الشارقة، وذلك للتعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خدمات

تم خلال الورشة، التي حضرها مجموعة من روّاد الأعمال في قطاعات مختلفة بالإضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية والجامعات، تقديم لمحة تعريفية عن خدمات «روّاد» ومميّزات العضوية في المؤسسة، تبعها عرض فيديو عن المشاريع المدعّمة من المؤسسة، ثم استعراض أهم المستجدات في قطاع ريادة الأعمال والامتيازات التي يقدّمها «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» والذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، وتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع.

دعم

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الرياديّة «روّاد»: نحن سعداء بتنظيم هذه الورشة التعريفية بالتعاون مع «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، حيث تأتي في إطار عمل المؤسسة، التي أنشئت بغرض دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة الشارقة من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطوير هذه المشاريع.

من جانبه قال الدكتور أديب العفيفي، مدير «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»: «تهدف الورشة إلى تعزيز العمل على دعم المنشآت الاقتصادية القائمة وتقديم الحوافز لها لضمان نجاحها واستمراريتها.