منتجع «دبليو» نخلة جميرا يستقبل ضيوفه

المصدر: دبي - البيان

بدأ فندق ومنتجع «دبليو» الفاخر في نخلة جميرا استقبال ضيوفه، بعدما اكتملت كافة أعمال البناء فيه. يتألف الفندق ذو الخمس نجوم من ثلاثة مبانٍ، ويمتد على مساحة 100000 متر مربع في الهلال الغربي من نخلة جميرا.

ويضم «دبليو» الذي تديره مجموعة ماريوت الدولية 350 غرفة وجناحاً فاخراً، ونادياً متكاملاً وشاطئاً خاصاً بطول 475 متراً، بالإضافة إلى عدد من المسابح والمطاعم وحدائق ذات مناظر طبيعية ساحرة ومناطق للسكن وخدمات أمن على أعلى مستوى.

وفي سياقٍ متصل، نجحت «لاين سايت» التي تواجدت منذ طرح التصور المبدئي لهذا المشروع عام 2012، في تقدير وإدارة عدد من الترقيات المرتبطة بالتصميم، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات قبل وبعد التعاقد معها، وتقديم المشورة بشأن استراتيجيات الشراء في جميع مراحل تطوير المشروع.

وقال كيران ماكورماك، المدير الإقليمي لشركة «لاين سايت» في الشرق الأوسط: «فخورون بأننا ساهمنا في تقديم الإضافة المطلوبة لهذا المشروع الرائع في نخلة جميرا. أود أن أشكر فريق المهندسين والمصممين لدينا على عملهم الشاق الذي قاموا به، والتزامهم الكامل الذي أظهروه بما يتناسب مع الميزانية المخصصة للصيانة، والتحكم الفعال في التكاليف، دون المساومة على المواصفات».