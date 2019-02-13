«فورسيزونز» تفتتح 9 فنادق حول العالم في 2019

المصدر: دبي- البيان

تخطط فورسيزونز للفنادق والمنتجعات لافتتاح 9 فنادق ومنتجعات جديدة حول العالم، بالإضافة إلى التوسّع المستمر في محفظة وحداتها السكنية المستقلة، وذلك خلال العام الجاري.

وقال كريستيان كليرك، رئيس العمليات الفندقية العالمية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز، إن المجموعة تمتلك جميع المقومات التي تمكّنها من الاستمرار في تحقيق النجاح خلال عام 2019 مع النمو الاستراتيجي والثابت لمحفظتها العالمية. وتدير مجموعة فورسيزونز حالياً 111 فندقاً ومنتجعاً في 47 دولة، بما في ذلك منتجع فورسيزونز سيشل جزيرة ديروش، وفندق فورسيزونز كوالالمبور، وفندق فورسيزونز ساو باولو.

تواصل المجموعة توسيع محفظة فورسيزونز برايفت ريزيدنسز، إذ تدير حالياً 41 وحدة سكنية في 19 دولة. وتضم محفظة فورسيزونز السكنية 3800 وحدة سكنية على مستوى العالم مع وحدات سكنية قيد التنفيذ بأكثر من 10 مليارات دولار.