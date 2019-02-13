مجموعة تيرنا تفوز بعقد في أبوظبي بقيمة 34 مليون درهم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

فازت مجموعة تيرنا بعقد قيمته 34 مليون درهم (8.5 ملايين يورو) في أبوظبي، لإنشاء مدرسة الضيافة الدولية. نقلت وكالة بلومبيرغ عن بيان للشركة جاء فيه، أن نطاق العقد يغطي أعمال البناء في المشروع على مساحة تبلغ 93186 متراً مربعاً.

كما فازت الشركة بعقد في البحرين من خلال مشروع مشترك تملك فيه نسبة النصف، لإنشاء جسور تؤدي إلى المدينة الشمالية، والربط بين أربع جزر. وحصل المشروع المشترك على العقد من وزارة الإسكان البحرينية. ولم يذكر البيان قيمة عقد البحرين. يذكر أن تيرنا هي مجموعة إنشاءات ومقاولات يونانية تأسست عام 1972، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية للقطاعين العام والخاص في العديد من الدول، بما في ذلك دول المنطقة.