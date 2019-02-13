«فارنك» تضع حجر الأساس لسكن الموظفين بتكلفة 150 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «فارنك» لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة، والتي يقع مقرها في الإمارات، بدء العمل في المشروع السكني الجديد لموظفيها والواقع في مجمع دبي للاستثمار بتكلفة تصل إلى 150 مليون درهم.

وسيتم الانتهاء من أعمال المشروع الذي يمتد على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ويتسع لنحو 5000 موظف من موظفي فارنك بحلول صيف عام 2020. والمبنى يتكون من طابق سفلي وطابق أرضي و5 طوابق علوية، ويتميز بكونه صديقاً للبيئة ويتلاءم مع أفضل المعايير في مجال توفير الطاقة والمياه وخفض النفايات، وهو ما يجعله واحداً من أكثر الأبنية حداثةً ليس فقط في الإمارات، وإنما على مستوى المنطقة بأكملها. وعملت فارنك بشكل وثيق مع فريق من المهندسين المعماريين لتصميم المبنى، وتوفير أفضل معايير الكفاءة فيه.