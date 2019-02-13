«دبي للمشاريع الناشئة» تدشّن برنامجاً لجمع الشركات مع شركاء مؤسسين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، أنها ستدشن اليوم خلال مشاركتها في «مؤتمر ستيب 2019»، برنامجها الأول من نوعه في المنطقة «الشريك المؤسس» الذي يهدف لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة للبحث عن شريك مؤسس لمشروعهم التجاري، ومساعدتهم على الحصول على كفاءات لتطوير أعمالهم، وإتاحة المجال للشركاء المؤسسين الطموحين ليصبحوا من أصحاب الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى جمع أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في الدولة مع الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري بهدف تعزيز التعاون المشترك والعمل على نمو مشروعهم التجاري عالمياً.

ويتيح البرنامج مشاركة جميع أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال المقيمين في الإمارات، حيث يتطلب من أصحاب المشاريع الناشئة الراغبين في الحصول على شريك مؤسس لمشروعهم التسجيل في البرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لدبي للمشاريع الناشئة واستعراض جميع التفاصيل والمعلومات عن مشروعهم التجاري أو زيارة جناح دبي للمشاريع الناشئة المشارك في مؤتمر ستيب.

ومن ثم سيتم تقييم جميع هذه الطلبات لاختيار 10 من أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة. وفي المرحلة الثانية سيتم دعوة الشركاء المؤسسين لتقديم طلباتهم، ومن ثم يتم اختيارهم للمشاركة في البرنامج. وفي النهاية ستجتمع الشركات الناشئة المختارة مع الشركاء المؤسسين المحتملين واختيار الشريك المؤسس المثالي من قبلهم.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي أن «الشريك المؤسس» هو عبارة عن برنامج مبتكر لدعم المشاريع الناشئة، حيث صمم وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم لأنه سيوفر للمشاركين فرصة للنمو والتطور عبر استقطاب كفاءات ومهارات تحقق الإضافة لهذه الشركات.

مؤتمر ستيب

ويعد «مؤتمر ستيب 2019»، الذي ستنطلق فعالياته اليوم في مدينة دبي للإنترنت، أحد أكبر تجمع لقطاعات التكنولوجيا والرقمنة والتسلية والترفيه في المنطقة. وستستعرض «دبي للمشاريع الناشئة» مبادراتها المتنوعة من خلال جناحها الخاص في المعرض بمنطقة «ستيب ستارت»، حيث يمكن للمشاريع الناشئة العاملة في الدولة التقديم للبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لدبي للمشاريع الناشئة.