مجلس رجال أعمال الإسكندرية يكرم رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري

المصدر: الإسكندرية - البيان

كرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر الدكتور أحمد سالم آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، تقديراً لمسيرته في التنمية والاقتصاد عربياً، وتكريماً لدوره في توطيد العلاقات بين رجال الأعمال المصريين والإماراتيين ومبادراته الدائمة لتشجيع الاستثمار الإماراتي في المحافظات المصرية على كافة الصعد.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه مجلس رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ونادية عبده محافظ البحيرة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات العربية وحشد كبير من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية.

وشكر أحمد آل سودين مجلس أعمال الإسكندرية واتحاد الغرف التجارية في مصر ومحافظ الإسكندرية على التكريم، مشيداً بحجم الاستثمارات العربية في مصر لدعم مسيرة مصر القوية كي تبقى مركزاً في الثقل العربي والاقتصادي والريادي. وأكد آل سودين أن الإسكندرية ستبقى مركزاً للفكر والعلم والحضارة ومحطة للصناعة والتجارة والخدمات ومنارة للوعي الإنساني.