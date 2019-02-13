«نت سويت» توسّع شبكة شركائها لتعزيز نمو مؤسسات الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة نت سويت التابعة لشركة أوراكل أنها وسعت شبكة شركائها في المنطقة بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من الابتكارات الجديدة المتطورة في نظمها بهدف مساعدة الشركات على معرفة تفاصيل أعمال شركاتها بوضوح في الوقت الآني فضلاً عن التحكم الدقيق بعملياتها. وبحسب الشركة، يساهم هذا التوسع في المؤسسات الإماراتية في النمو بتسارع أكبر مع تخفيض تكاليف عملياتها والقدرة على استغلال منافع الحوسبة السحابية بسهولة وسرعة أكبر.

وجاء الإعلان على هامش فعالية «أوراكل أوبن وورلد» التي جمعت مؤخراً أكثر من 6000 من عملاء وشركاء الشركة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت نِكي توزر، نائبة رئيس شركة أوراكل نت سويت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تضع الإمارات دعم تنمية الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، ويفتح هذا آفاقاً واعدة للابتكار. وتقدم «نت سويت» المساعدة للعديد من المؤسسات الإماراتية وفروع شركات دولية تعمل في المنطقة من حيث البيانات اللازمة والقدرة الشاملة على السيطرة على عملياتها في خضم تغيرات الأعمال مع تسريع معدلات نموها.