«إنفستكورب» يستحوذ على 8 مجمعات سكنية بـ 330 مليون دولار في أمريكا

المصدر: البحرين - البيان

أعلن «إنفستكورب» أمس عن استحواذ ذراعه للاستثمار العقاري بالولايات المتحدة على ثماني عقارات سكنية جديدة تضم 2510 وحدات سكنية بسعر شراء إجمالي بلغ 330 مليون دولار، وتوجد جميع هذه العقارات ضمن أسواق كبرى في خمس ولايات متسارعة النمو في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية، وهي كارولينا الشمالية، وجورجيا، وفلوريدا، وأريزونا، وتكساس.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب: «رسّخ إنفستكورب مكانته منذ تأسيسه كإحدى مؤسسات الاستثمار الأكثر نشاطاً في القطاع العقاري الأمريكي. وتنسجم صفقة الاستحواذ هذه مع استراتيجية إنفستكورب للاستثمار في العقارات العالية الجودة في المدن الرئيسية بالولايات المتحدة. نحن متفائلون بنمو السوق العقارية الأمريكية، ونتطلع إلى المزيد من الفرص الاستثمارية المماثلة ومواصلة البناء على سجلنا بالاستثمارات الناجحة».

وقال تيموثي مطر، رئيس فريق توظيف وإدارة الاستثمارات لدى إنفستكورب في الخليج وآسيا: «يمتلك إنفستكورب سجلاً قوياً حافلاً بالاستثمارات الناجحة في القطاع العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن شأن العقارات الجديدة أن تشكل إضافة قيمة إلى محفظتنا من العقارات».