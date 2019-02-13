47 مليون درهم تمويلاً لتعزيز توسّع «كويكاب» في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كويكاب» التقنية المتخصصة بإنشاء بنية تحتية لامركزية لوجستية متكاملة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد عملائها بخدمات التوصيل في نفس اليوم على اختلاف أحجام أعمالهم وقطاعاتهم، عن جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (47.3 مليون درهم)، لدفع توسعها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوظف الشركة جولة التمويل التي سيقودها المستثمر الحالي جوبي كابيتال، بالإضافة إلى مشاركة المستثمر الاستراتيجي «مشروع سيدار موندي». وستبني كويكاب على عملياتها الحالية في دبي، وستبدأ خطة التوسع بمدينتين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي يتبعها المزيد من المدن.

كويكاب ستقيم مركزاً تكنولوجياً إقليمياً في بيروت «لبنان» مؤلفاً من فريق لتطوير الأعمال، بالإضافة لعدد من الخبراء المحليين في التكنولوجيا.

وكانت كويكاب بدأت عملياتها في المنطقة منذ سبتمبر 2017؛ حيث حقق توسعها في دبي نجاحاً كبيراً فاق التوقعات من حيث مستويات النمو. وواصلت الشركة توسعها بمعدل نمو من خانتين؛ حيث بلغ عدد عملائها 125 عميلاً منهم أشهر العلامات التجارية في المنطقة والعالم. وتتميز المنطقة بأن معدلات نمو التجارة الإلكترونية هي من بين الأعلى في العالم. وستكون خدمات التوصيل عاملاً أساسياً في النمو ضمن هذا القطاع.