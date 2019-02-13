«ستاندرد تشارترد» و«إنجاز الإمارات» يطلقان برامج تدريبية مشتركة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك ستاندرد تشارترد أمس، عن مواصلة شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة «إنجاز» الإمارات غير الربحية المختصة في تعليم إدارة الأعمال، كشريك للمؤسسة وعضو في مجلس إدارتها ويعتزم الطرفان القيام معاً بتنفيذ برامج تدريبية تتمحور حول الاستعداد للعمل يستفيد منها 1000 طالب سنوياً خلال السنوات الثلاث القادمة، وغرس المهارات الأساسية لدى الطلاب في الإمارات.

وتقوم الشراكة على سلسلة من البرامج التوجيهية المختلفة كورش يوم الإبداع، ودورات متميزة رفيعة المستوى في ريادة الأعمال، وبرامج النجاح المهني كما تضمنت مؤخراً يوماً للوظائف الصُّورِية، وهو برنامج يحظى بسمعة طيبة خاص ببنك ستاندرد تشارترد استضاف فيه البنك طلاباً من جامعة الغرير وقدم لهم جلسات عملية واستشارية حول كيفية إعداد وتقديم سيرهم الذاتية إلى جهات العمل مستقبلاً، وكيفية تصميم عروض قيمة فريدة للعملاء وطريقة تسويقها.

ورحبت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، بالطلاب الذين حضروا الفعالية ونقل عنها قولها بهذا الصدد: «إننا كبنك عالمي له جذور عميقة في دولة الإمارات ندرك جيداً أن إعداد وتطوير مورد قوي للمواهب المحلية أمر بالغ الأهمية لنجاحنا ولتقدم الصناعة المصرفية في الدولة.

ويسهم تحالفنا الاستراتيجي مع مؤسسة «إنجاز» بدور هام في تمكين ودعم الشباب في الدولة، كما يأتي منسجماً مع الأجندة الوطنية للشباب ورؤية الإمارات 2021. فجذور بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات تمتد 60 عاماً، ونحن عازمون على مواصلة إحداث فرق إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها».