حساب «كنوز» من «الإمارات الإسلامي» أفضل منتج مصرفي

المصدر: دبي - البيان

حصد «الإمارات الإسلامي» جائزة «أفضل منتج مصرفي» المرموقة من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو» عن منتجه حساب التوفير «كنوز»، والتي تأتي تأكيداً لنهج الابتكار المتميز الذي ينتهجه «الإمارات الإسلامي» والنجاح الواسع الذي حققه «حساب كنوز للتوفير» في غرس ثقافة سليمة للادخار في الإمارات.

وقال وسيم سيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نفخر بفوزنا بجائزة أفضل منتج مصرفي عن منتجه المتميز حساب التوفير «كنوز»، التي تعد بمثابة عربون تقدير واضح للعمل المتفاني والجهود التي بذلها فريق عملنا، ولالتزامنا المتواصل بتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة وعلى وجه الخصوص أسهم حساب «كنوز» بدور محوري في تشجيع المتعاملين على اتباع عادات سليمة في الادخار عبر مكافأتهم بالجوائز المجزية».

ويعد حساب التوفير «كنوز» من أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، ويمنح المتعاملين فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم، أو سيارة تسلا عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم كما يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من 5 جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.

وشهد عام 2018 تقديم أكثر من 1300 جائزة للمتعاملين منها 8 سيارات تسلا وجوائز نقدية يزيد مجموعها على 8 ملايين درهم ويعتزم البنك زيادة جوائزه 30% خلال 2019 سعياً إلى مواصلة تعزيز القيمة التي يقدمها لمتعامليه.