«فيزا» توسّع برنامج «المسار السريع» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فيزا العالمية أمس عن توسيع نطاق برنامجها «المسار السريع» لشركات التكنولوجيا المالية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إطار جهودها لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية.

وقال أندرو توري الرئيس الإقليمي في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد منظومة المدفوعات تطوراً بوتيرة غير مسبوقة، وبعضٌ من أبرز الابتكارات المساهمة في هذا التطور تأتي من منطقتنا.

ومن هذا المنطلق نعمل باستمرار على التفاعل مع المجتمعات الشغوفة بالابتكار وريادة الأعمال لإدراك مكامن فرص التعاون في سبيل تعزيز الخبرات وإطلاق التجارب الجديدة بأسلوب يستند إلى الأمان وقابلية التطوير في إطار مساعينا نحو إرساء دعائم مستقبل رقمي بالكامل».

وقال ريتش بياليك، الرئيس التنفيذي في «جلوبال تكنولوجي بارتنرز»: يسعدنا أن نتعاون مع فيزا لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية للبنوك وأصحاب البطاقات، في الوقت الذي تعمل فيه شركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على تطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات قاعدة العملاء هذه التي تشهد نمواً متسارعاً.

ومن خلال توسيع نطاق برنامج «المسار السريع» في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ستعمل فيزا و«جي تي بي» على تمكين هذه الشركات من تقديم التقنيات والخدمات الجديدة للعملاء.