«طيران أبوظبي» تسيّر رحلات مجانية لجزيرة دلما

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

دشنت دائرة النقل بالتعاون مع طيران أبوظبي، مكتباً جديداً في مركز الحافلات الرئيسي بالعاصمة أبوظبي لتسيّر رحلات مجانية لجزيرة دلما، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتلبية احتياجات المواطنين القاطنين في الجزيرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ولزائري الجزيرة.

وأكدت دائرة النقل، إن مبنى الحجوزات الجديد في مدينة أبوظبي يسهل على المسافرين إلى الجزيرة من ساكني الجزيرة وزائريها طريقة وإجراءات الحجوزات ويقدم لهم خدمات حجز تذاكر مباشرة من قبل طيران أبوظبي، مشيرة إلى أن المبنى الجديد سيسهم في زيادة حركة السفر من وإلى جزيرة دلما ويختصر المسافة بين الجزيرة والمطارات الأخرى في أبوظبي.

وقال محمد إبراهيم المزروعي المدير العام لدى شركة «طيران أبوظبي»، إن الشراكة مع دائرة النقل تكتسب أهمية كبيرة في تطوير الخدمات المقدمة للارتقاء بالخدمات المقدمة لجزيرة دلما، مشيراً إلى أن طيران أبوظبي تتبع خطة استراتيجية منذ نشأتها لتطوير الخدمات سواء الجوية أو الأرضية.

وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الافتتاح أمس، أن الرحلات لجزيرة دلما ستكون مجانية.

من جانبه، قال خالد يعقوب البلوشي مدير عمليات الجزر في طيران أبوظبي، إن الشركة تسيّر رحلتين يومياً، وثلاث رحلات يومي الخميس والسبت إلى جزيرة دلما للتيسير على أهالي الجزيرة وموظفي الدوائر الحكومية العاملين هناك.