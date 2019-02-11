أعلى 7 ناطحات فندقية بالعالم في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبحت دبي حاضنة لأعلى 7 ناطحات سحاب فندقية من أصل أعلى 10 فنادق في العالم، كما تعد المدينة حاضنة لأعلى 12 ناطحة سحاب فندقية بقائمة أعلى 100 فندق في العالم.

وطبقاً لرصد أجراه «البيان الاقتصادي» كان المركز الأول في أعلى 10 فنادق في العالم من نصيب جيفورا على ارتفاع 356 متراً، يليه جي دبليو ماريوت ماركيز بارتفاع 355 متراً لكلا البرجين، ثم روز ريحانا بـ 333 متراً، ثم برج العرب بـ 321 متراً، وأبراج الإمارات بـ 309 أمتار ثم بايوكا في بانكوك بارتفاع 304 أمتار، ثم ووكسي في الصين بـ 303 أمتار، ثم ميلينيوم دبي بـ 294 متراً ثم أبراج البيت في السعودية بارتفاع 279 متراً.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات إنجاز 5 ناطحات سحاب خلال 2019، ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الصين الأولى في العالم بإنجاز متوقع لـ 26 ناطحة سحاب جديدة.